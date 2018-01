Jurgen en Sassa zwaaien scepter CARNAVALISTEN VERKIEZEN NIEUW PRINSENPAAR IN 'T VONDEL BART KERCKHOVEN

29 januari 2018

02u28 0 Halle Jurgen Christiaens (38) en Vanessa 'Sassa' Harnie (37) van vriendenkring Wemmetgat zwaaien half maart met hun scepter over Carnaval Halle. Het koppel haalde het zaterdagavond tijdens een spannende Prinsenverkiezing van twee andere kandidaat-koppels.

Prins Jurgen en Prinses 'Sassa' Vanessa van vriendenkring Wemmetgat zijn ook in het dagelijkse leven een koppel. "Mijn hobby's zijn onze vier kinderen en carnaval", vertelde Vanessa daarover zaterdagnacht minuten nadat bekend was geraakt dat ze de Prinsenverkiezing gewonnen hadden. Het koppel gaf alles de voorbije weken.





"Vrienden overtuigden ons om mee te doen", legt Jurgen uit. "Het is uiteindelijk onze droom geworden om het Prinsenpaar te worden. Al was het niet zo evident voor mij omdat ik het Halse dialect niet zo goed spreek zoals Sassa. De voorbije drie maanden hebben we dankzij de verkiezing ook nieuwe vrienden bijgekregen. Het was dan wel een wedstrijd maar met de andere kandidaten is er wel een band gesmeed. Dat is wat carnaval ook zij bijzonder maakt."





Een jaar genieten

Voor Prins Jurgen en Prinses Sassa wordt het een jaar genieten. "Ons avontuur is gestart", zegt Prinses Sassa. "Als we nu al met zoveel plezier kunnen terugblikken op de voorbije maanden dan kan wat ons te wachten staat als Prinsenpaar alleen maar nog mooier zijn. Ik droom al van kleinsaf van deze titel en maakte Carnaval Halle al mee in verschillende groepen of zelfs achter de toog aan het werk. Maar nog nooit met een kroontje op mijn hoofd."





Organisator Halattraction maakte van de Prinsenverkiezing een vlotte show. Tussendoor traden vooral de lokale carnavalisten met hun eigen liedjes op maar het waren dus wel de kandidaat-koppels die in de schijnwerpers stonden. Bieke en Chris van De Roeftoejoerkes en de Fontonellekes en Miranda en Danny moesten zich uiteindelijk gewonnen geven maar het publiek leefde wel van begin tot einde mee. Halattraction paste in allerijl het thema 'Zaragoza' nog aan omdat een van de kandidates vloeiend Spaans bleek te spreken.





"Daarom zoeken we het niet in het zuiden maar helemaal in het noorden", verklaarde voorzitter Jos Appelmans van Halattraction. Zo moest de achterban van de kandidaten tijdens de rode draad Zweedse nationale vlaggen, postkaarten, tijdschriften maar ook langlaufsets, ABBA-singles en andere spullen uit het Hoge Noorden verzamelen. Ook tijdens de shows van de kandidaten was Zweden nooit ver weg en er werd zelfs een biatlon op maat van het podium in 't Vondel georganiseerd. Nadat de kandidaten ook nog eens hun plannen als burgemeester van de stad mochten ontvouwen en de eindspurt werd ingezet met een zoektocht naar 'witte marcellekes' kwamen Jurgen en Vanessa dus als winnaars uit de bus.





Zij kozen Cindy Vanopphem en Peter Menten als Hofnarrenpaar en hebben zo twee vrienden aan hun zijde tijdens hun heerschappij.