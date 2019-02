Jurgen De Schouwer serveert dagschotels in eetcafé Lamme Gisj Bart Kerckhoven

04 februari 2019

Jurgen De Schouwer (38) is de nieuwe uitbater van Lamme Gisj op de Ninoofsesteenweg in Halle. Dat werd het voorbije weekend stevig gevierd tijdens de officiële opening. Jurgen stond jarenlang achter de toog van café De Fazant maar wijkt nu uit naar een van de oudste cafés in Halle. Het bekende café is nu zelfs een eetcafé geworden. “Ik serveer voortaan dagschotels”, vertelt Jurgen. “Zo heb ik zondag kalfsblanket geserveerd, maar de gerechten wisselen mekaar dus af. Vandaag staat er spinaziestoemp met worst op het menu.” Behalve de dagschotels zet Jurgen ook andere gerechten op de kaart zoals een croque monsieur, een dagsoep, spaghetti en wraps. Vanaf 11.30 uur tot 21 uur ’s avonds is de keuken open. Maar wie gewoon een frisse pint wil drinken, is natuurlijk ook even welkom. De grote zaal van het café kan ook gehuurd worden voor vergaderingen en feestjes. Intussen heeft de carnavalsgroep De Gebeure de nieuwe uitbater al in de armen gesloten. De uitvalsbasis van de Halse carnavalsgroep is sinds jaar en dag Lamme Gisj. De carnavalisten vroegen Jurgen en zijn vriendin prompt om meter en peter te zijn van de volgende char van De Gebeure.