Jongeren werken eigen productie uit op toneelkamp 05 april 2018

02u25 0 Halle Koninklijke Toneelgroep Weredi organiseert dezer dagen de derde editie van het toneelkamp.

In jeugdkamp Zennedal in Buizingen werken 43 jongeren een week lang aan een theaterstuk. Het verhaal komt tot stand via improvisatie, met een apotheose in de vorm van een theaterfestival, komende zaterdag. Het toneelstuk wordt dan opgevoerd in zes huizen langs de Reiberg. Niet toevallig, want het thema van dit jaar is ook 'Thuis'.





Al draait niet alles rond acteren. Zo wordt er ook buiten gespeeld en staat er ook elke avond een speciale activiteit op de planning. Wie het resultaat wil aanschouwen, kan zaterdag vanaf 14 uur terecht in de Reiberg. Op de Facebookpagina van Weredi vind je alle informatie. (BKH)