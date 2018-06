Jongeman reed rond met gekocht rijbewijs 07 juni 2018

02u53 0 Halle Een 20-jarige Gentenaar riskeert een werkstraf omdat hij 'behoorlijk sportief' en vooral zonder rijbewijs met de auto gereden had.

De jongeman werd op 21 augustus tegengehouden omdat hij als een cowboy door Halle scheurde. Een rijbewijs had hij niet op zak, enkel iets wat uiteindelijk in de verste verte nog niet op een rijbewijs leek. Al snel kwam de aap uit de mouw. De toen 18-jarige jongeman had op een Thaise website een rijbewijs gekocht voor 300 euro. Maar hij had de kaart zelf nooit ontvangen, en reed dus rond met een kopie ervan. "Ik had geen zin in die rijexamens", klonk zijn uitleg toen.





Maar in de rechtbank bracht hij een andere versie. "Mijn vader zat diep in de schulden en zelf kon ik de rijlessen niet betalen", verklaarde hij. "Bovendien wilde ik dat mijn jongere broer hogere studies zou aanvatten, wat financieel ook moeilijk lag. Daarom heb ik dit gedaan." Maar het parket had geen medelijden. "Zonder rijbewijs of enige kennis terzake rondrijden, is echt gevaarlijk. U beseft dat toch?" De verdediging vroeg strafopschorting. Uitspraak op 25 juni. (WHW)