Jonge moeder en baby gaan over de kop Tom Vierendeels

14 november 2018

17u51 0 Halle In de Prinsenbos is woensdagnamiddag rond 14 uur een wagen over de kop gegaan. Aan boord zaten een jonge moeder en haar baby. Geen van beide personen liep gelukkig ernstige verwondingen op.

De jonge vrouw reed reed in de namiddag door de straat toen ze om een nog onbekende reden tegen een bloembak reed. Ze ging met het voertuig over dit obstakel en ging vervolgens over de kop. Een buschauffeur die net passeerde haalde de baby, die in een Maxi-Cosi zat, uit de wagen. “De vrouw zelf hebben we moeten bevrijden”, zegt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. “Knippen aan het voertuig was niet nodig, omdat de MUG-dokter haar zo snel mogelijk uit het voertuig wilde.”

De baby bleef ongedeerd en de jonge vrouw zou enkele lichte verwondingen hebben opgelopen. “Opnieuw is het nuttig gebleken waarom zowel kinderen als volwassenen degelijk vastgemaakt in de wagen moeten zitten”, besluit Van Cauwenbergh.