Jonge held redt vrouw die achter haar hondje sprong uit kanaal in Halle Tom Vierendeels

20 december 2018

20u19 0 Halle Halle heeft er opnieuw een held bij. Een 29-jarige jogger uit Beersel is donderdagavond met gevaar voor eigen leven in het ijskoude kanaal Brussel-Charleroi gesprongen om een oudere vrouw te redden. Zij was zelf het kanaal ingesprongen om haar hond te redden, maar kwam in de problemen.

De feiten speelden zich rond 18.30 uur af langs de Willamekaai, in de omgeving van de sluis. Een 48-jarige vrouw uit Halle sprong naar verluidt haar hondje achterna, dat om een onbekende reden in het kanaal was gevallen. “Maar zij kwam toen blijkbaar zelf in de problemen”, zegt Tom Vandergucht. Hij is brandweersergeant bij de zone Vlaams-Brabant West, maar was op dat moment niet aan het werk. Tom passeerde met zijn collega Sammy Pocket toevallig aan de bewuste locatie. “Vanaf de brug merkte we de commotie op en daarom gingen we poolshoogte nemen. Toen stelden we vast dat een jonge jogger met een reddingsboei, maar met gevaar voor eigen leven, achter de vrouw was gesprongen.”

Het water van het kanaal zou op dat moment hoogstens zeven à acht graden geweest zijn. Tom bleef met zijn collega aan de kade staan, en samen met nog twee andere voorbijgangers konden zowel de jogger als de vrouw met behulp van de reddingsboei uit het water geholpen worden. Twee ziekenwagens kwamen ter plaatse om het duo over te brengen naar het Halse AZ Sint-Maria. De vrouw zou naar verluidt zwaar onderkoeld geweest zijn en verloor net niet het bewustzijn, terwijl de redder zelf ook licht onderkoeld geraakte. Volgens de lokale politie stellen beide personen het intussen goed en zullen ze vermoedelijk nog deze avond het ziekenhuis mogen verlaten.

Tom is vol lof over de jogger. “Je moet het maar doen, zo je leven riskeren om iemand anders te redden”, klinkt het. “Chapeau! Die jongen mag een echte held genoemd worden.” Ook de hulp die de twee brandweermannen en twee andere omstaanders boden verdient alle lof.

Kent u de redder, of bent u zelf de redder die de vrouw uit het water haalde? Dan mag u ons altijd contacteren.