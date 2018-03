Jonge automobilist krijgt bolwassing 31 maart 2018

K.B. heeft van de politierechter een flinke bolwassing gekregen nadat hij op 29 juli van vorig jaar onder invloed crashte met de auto van zijn moeder.





De jongeman bleek 2,19 promille alcohol in het bloed te hebben. "Hij was afgeleid omdat hij de muziek op zijn gsm aan het regelen was", aldus zijn advocate. De politierechter zag de alcohol eerder als boosdoener. De 23-jarige bestuurder kreeg de levieten gelezen, maar kon toch nog op een werkstraf rekenen. Zo houdt hij aan de feiten geen strafblad over. Hij zal 90 uur voor de gemeenschap moeten werken en een rijverbod van drie maanden uitzitten. (BKH)