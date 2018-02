Jong N-VA in Mariastad 10 februari 2018

Acht jaar geleden werd een afdeling opgericht die de N-VA-jongeren uit Halle, Leeuw en Beersel verenigde onder de naam 'Zenneland'. Maar nu heeft Jong-N-VA ook een eigen afdeling in Halle. Voorzitter is Sven Pletincx, die ook in de gemeenteraad zetelt. Arne Loosen is secretaris, Siebren Portaels penningmeester. (BKH)