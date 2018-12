Jong en oud leeft zich uit op dertig meter lange tubingbaan Bart Kerckhoven

23 december 2018

12u35 3

Sinds vrijdagavond is de overdekte ijspiste niet de enige attractie meer op het Stationsplein. Organisator Halle Events liet een zes meter hoge tubingbaan opbouwen op het voorplein. Jong en oud kan zich kostelijk amuseren op de grote schuifaf. De tubingbaan is een primeur voor Halle. De organisatie wilde een extraatje aanbieden aan de duizenden bezoekers van Halle Schaatst en de dertig meter lange glijbaan bleek de perfecte attractie als aanvulling op het schaatsplezier in de tent. De tubingbaan kan nog tot zondag 6 januari uitgetest worden en is dagelijks open vanaf 11 uur. Meer informatie op www.halleschaatst.be.