Jeugdhuis Eenders zoekt getuigen van inbraak: kassa en dj-materiaal gestolen Tom Vierendeels

26 februari 2019

16u33 0 Halle Het bestuur van Jeugdhuis Eenders is op zoek naar getuigen van de inbraak in hun lokalen. Daders gingen aan de haal met cash en dj-materiaal. Voorlopig zijn daders en buit spoorloos.

Het jeugdhuis aan het Gemeenteplein in Buizingen kreeg zondag ongewenst bezoek. “De laatste aanwezige heeft zondagochtend rond 5 uur afgesloten en de inbraak zelf werd maandagochtend vastgesteld”, zegt ondervoorzitter Nico Graulus. “De daders braken eerst binnen bij Kind & Gezin (die in hetzelfde gebouw zitten red.) om vervolgens via een binnendeur bij ons te geraken. Andere lokalen in het gebouw werden niet doorzocht. De kassa met inhoud werd meegenomen, net als het dj-materiaal, waaronder een mengpaneel.”

De schade aan het gebouw zelf bleef relatief beperkt en het bestuur kan zich voorlopig uit de nood redden. “We zullen wel wat materiaal moeten huren”, zegt Graulus. “We hopen dat iemand zondag iets heeft opgemerkt waardoor we de daders kunnen identificeren. Mogelijk worden de gestolen spullen ook te koop aangeboden op tweedehandssites. Wie tips heeft, kan met ons contact opnemen of met de lokale politiezone Zennevallei, die ook ter plaatse kwam om vaststellingen te doen.” In een jaar tijd is het de derde inbraak bij JH Eenders, al dateert het laatste feit van tijdens de carnavalsperiode vorig jaar.