Jeugd De Linde op de planken 22 februari 2018

De Linde Kids van KWB Toneel De Linde brengen op vrijdag 20 en zaterdag 21 april het stuk 'Te Koop: Ouders' op de planken. Dat werd geschreven door Rit Geysen, de regie is in handen van Anne Mathieu en Nancy Hanssens. Het stuk vertelt het verhaal van de puberende Marjan, die stevig in conflict gaat met haar goedmenende ouders. Komend weekend organiseert de toneelvereniging de traditionele Lembeekse Stoemp- en Hutsepotkermis in zaal De Kring. Dan kunnen er kaarten besteld worden voor de voorstellingen. Zaterdag kan je er terecht vanaf 17 uur, zondag van 11.30 uur tot 16 uur.





(BKH)