Jean-Pierre en Christiane vieren 60 jaar huwelijk 07 september 2018

Jean-Pierre Vandenbosch (82) en Christiane Denblinden (79) uit de Nijverheidsstraat in Halle hebben hun diamanten bruiloft in Resto Casy gevierd. Jean-Pierre groeide op in Beersel en Christiane in Huizingen. Ze leerden elkaar kennen op een bal in Huizingen. Ze woonden in Beersel, Lot en nu in Halle, maar ze verbleven ook een aantal jaren in Zuid-Afrika. Jean-Pierre was loodgieter en Christiane werkte als fabrieksarbeidster. Ze hebben enorm veel gereisd en zagen zowat alle landen. Beiden zijn lid van Okra Sint-Rochus.





(SMH)