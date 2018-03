Jarige Reus Vaantjesboer trakteert 08 maart 2018

Reus Vaantjesboer viert dit jaar zijn zestigste verjaardag, en trakteert voor de gelegenheid op enkele vaten Duivelsbier.





De grootste reus van Halle werd in 1958 voorgesteld tijdens carnaval, en is sindsdien niet meer weg te denken. 'De Vontjesboor' zit na al die jaren nog steeds op de ton duivelsbier waar zaterdag de nieuwe Prins Carnaval uit gebrouwen wordt. Elk jaar trekt hij een speciale outfit aan, maar voor zijn zestigste verjaardag zal hij het kostuum dragen dat hij ook die eerste keer droeg. "Een groene vest, blauwe broek en zijn 'chapeau buse'", klinkt het bij de Confrèrie van de Vaantjesboer. "Maar ook de Halse mastellen en de opgespelde krot zullen niet ontbreken. Ook zijn vaantjes zullen opnieuw te zien zijn."





De Vaantjesboer trakteert op Krottenmaandag in de vooravond ook op een vat of twee Duivelsbier. Het grote verjaardagsfeest volgt dan in mei.