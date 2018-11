Japanse cellist treedt op tijdens feestelijk Servaisconcert in raadzaal stadhuis Halle Bart Kerckhoven

19 november 2018

10u58 0 Halle Nu vrijdag 23 november vindt het hoogtepunt plaats van de viering van 15 jaar vzw Servais. Dan treedt de Japanse cellist Yutaka Hayashi op in de raadzaal van het stadhuis op het Oudstrijdersplein.

De vzw Servais werd in 2003 opgericht om het leven en werk van de Halse cellist François Servais, die leefde van 1807 tot 1866, te bestuderen en bekender te maken. “Intussen zijn we vijftien jaar verder”, zegt Peter François van de vzw Servais. “We werkten mee aan meer dan driehonderd concerten, lezingen, tentoonstellingen en andere initiatieven die Servais in de kijker plaatsten en dat van Parijs tot Moskou en van Amsterdam tot Peking.”

Op vrijdag 23 november vindt het tweeëntwintigste Servaisconcert plaats en dat wordt een extra feestelijke editie. De Japanse cellist Yutaka Hayashi, zelf lid van de vzw Servais, speelt al jaren Servais’ composities op de meeste van zijn concerten. In Halle brengt hij er drie, aangevuld met composities van andere vertegenwoordigers van de Belgische Celloschool: Adolphe Fischer, Jules de Swert, August van Biene, Joseph Hollman, Maurice Dambois en Arved Poorten.

Yutaka Hayashi komt bovendien naar Halle met zijn gloednieuwe cd, volledig gewijd aan Servais. De cd wordt verspreid in Japan, en is dankzij de vzw Servais ook in Europa verkrijgbaar. De cd bevat vier van Servais’ meest bekende werken – Souvenir de Spa, Le Carnaval de Venise, La Romanesca en La Fille du Régiment – en twee duo’s op Der Freischütz en La Traviata. Bijzonder is ook de wereldpremière van het ‘Chant d’Adieu’ dat de Rus Arved Poorten in 1866 componeerde naar aanleiding van het overlijden van zijn leermeester Servais. Het cd-boekje bevat teksten in het Nederlands, Frans, Engels en Japans.

Meer info over de vereniging en het concert nu vrijdag op www.servais-vzw.org.