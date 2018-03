Jaar rijverbod voor truckchauffeur 16 maart 2018

Een dertiger die al voor de vierde keer voor de politierechter moest verschijnen omdat hij onder invloed reed, krijgt nu een jaar rijverbod. De man werd op 25 juni vorig jaar betrapt met 1,3 promille alcohol in het bloed en vertelde dat hij enkele pintjes gedronken had. "Door zijn rijbewijs af te nemen, riskeert hij zijn job als vorkheftruckchauffeur", vertelde zijn advocate. "Hij heeft ook net een huis gekocht met zijn vriendin." Rechter Dina Van Laethem vond dat er weinig reden was om mild te zijn. "Zelfs tijdens een rijverbod kan hij op het privéterrein van zijn werkgever met een vorkheftruck rijden", aldus Van Laethem. "Maar ik denk dat we genoeg cadeaus hebben gegeven." Behalve een jaar rijverbod kreeg G.D. ook een boete van 6.400 euro waarvan de helft met uitstel en hij moet alle examens afleggen voor hij opnieuw mag rijden. (BKH)