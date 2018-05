Jaagpad eindelijk weer opengesteld 22 mei 2018

Het jaagpad langs het Kanaal Brussel-Charleroi, op de rechteroever, werd ter hoogte van de spoorwegbruggen opnieuw opengesteld.

Het jaagpad werd in het najaar van 2015 afgesloten omdat de oevers van het kanaal er vernieuwd moesten worden. Het kanaal werd er ook deels rechtgetrokken. "Tijdens die werken zijn er onvoorziene technische problemen opgedoken", zegt bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "Het rotsgesteente in de ondergrond heeft ons parten gespeeld."





Intussen worden wel al de werken voor de bouw van de nieuwe Zuidbrug voorbereid. Tijdens de werken aan de nieuwe brug zal er tussen de Bospoortbrug en de spoorwegbruggen over het kanaal een tijdelijk jaagpad langs de sporen aangelegd worden. Dat tijdelijk jaagpad zal aansluiten op het jaagpad dat nu net heropend werd. (BKH)