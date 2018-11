ION zet woonproject ‘Parkrand’ in de kijker Ontwikkelaars kunnen bouwen langs Arkenvest in Halle Bart Kerckhoven

26 november 2018

09u47 0 Halle Langs de Arkenvest in Halle kunnen dan toch appartementen en assistentiewoningen gebouwd worden. Ontwikkelaar ION zet als eerste haar woonproject in de kijker en ook CAAAP wil in maart starten met de sloop van het oude Belgacom-gebouw om er appartementen neer te zetten.

Langs de Arkenvest in Halle ligt er nu al bijna twintig jaar een grote lap braakliggende grond. Ooit waren er plannen voor een groot winkelcentrum maar dat is vandaag niet meer aan de orde. In de plaatse komen er woonprojecten en wie vandaag door de straat rijdt kan er niet meer naast kijken: grote spandoeken op de omheining langs het terrein kondigen de komst aan van een van de grootste bouwprojecten in jaren in het Halse centrum. Het woonproject ‘Parkrand’ omvat niet alleen appartementen maar ook assistentiewoningen. “We verwachten de eerste bouwkranen in maart”, zegt Kristof Vanfleteren van ION. “Het project is volledig vergund en dus zijn we ook met de verkoop gestart. Er zijn al heel wat mensen geïnteresseerd. Het is een project op maat van de stad en we bieden in verschillende prijscategorieën appartementen aan.”

In totaal worden er 65 appartementen gebouwd langs de Arkenvest. Die sluiten aan op de bestaande gebouwen van Woonpunt Zennevallei. Aan de verkeersluwe Molenborre zullen ook 45 assistentiewoningen gebouwd worden door ION. Beide delen worden dan verbonden met een ondergrondse parking en een groene binnentuin. De appartementen worden te koop aangeboden vanaf 233.000 euro. “De prijs varieert”, aldus Vanfleteren. “We hebben ook luxueuzere penthouses in de aanbieding. Ik heb er alle vertrouwen in dat de appartementen goed zullen verkopen. We spelen de troeven ook graag uit. De bewoners vestigen zich tegenover een park en op wandelafstand ligt het commercieel centrum, maar ook het station en de scholen liggen vlakbij.”

ION verwacht de oplevering van de eerste appartementen eind 2020. Het ontwerp is van architectenbureau Art & Build en valt op door de grote ramen met veel lichtinval in de appartementen en ruime terrassen. “De mensen zullen in de stad wonen maar krijgen toch nog heel wat ruimte om te leven”, aldus Vanfleteren.

ION is de eerste van de drie ontwikkelaars die zijn project in het gebied tussen Arkenvest, Molenborre en Basiliekstraat in de kijker zet. CAAAP, het vroegere Vanhaerents Development, kan ook het bouwproject voorbereiden op de plaats waar vandaag nog het Belgacom-gebouw staat. Dat is een kleiner project van bijna dertig appartementen. Aan de overkant is er dan nog een andere project dat door een kleinere speler gerealiseerd wordt. Daar was een bouwlaag te veel voorzien en moesten de plannen aangepast worden. De plannen van ION en CAAAP werden wel meteen goedgekeurd.