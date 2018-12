Invalide man betrapt met 1,72 promille in het bloed Tom Vierendeels

19 december 2018

14u53 0 Halle Een man verscheen woensdag voor de Halse politierechtbank omdat hij in mei van dit jaar in Buizingen aan de kant werd gezet met 1,72 promille in het bloed.

“Maar mijn cliënt is voor 66 procent invalide en kan door de stress hier vandaag ook niet aanwezig zijn”, zei de advocate. “Anders ligt hij hier nachtenlang van wakker. Hij had op het moment van de inbreuk een mindere periode omdat hij het afgeleerd had om te roken. Bovendien heeft de man een inkomen van slechts 1.200 euro, waarvan er ook telkens een deel naar de alimentatie voor zijn dochter gaat. Voorts heeft hij voorlopig nog een blanco strafblad.” De politierechter nam de zaak beraad en zal later een vonnis vellen.