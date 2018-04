Inrichtingsplan te grabbel gegooid 13 april 2018

Architecten die bouwvergunningen digitaal aanvragen via het omgevingsloket letten maar beter op hun tellen want in minstens een geval werd er bij een aanvraag in Halle meer getoond dan nodig was. Gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA) kon zo online het volledige inrichtingsplan van een huis terugvinden. Normaal worden wel plannen toegevoegd maar meestal wordt enkel het strikt nodige getoond om bijvoorbeeld de privacy van de betrokkenen te beschermen.





Pletincx vindt dat het stadsbestuur verantwoordelijk en zwaait met richtlijnen die de Vlaamse overheid nog uitstuurde bij de start van het omgevingsloket. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Snoeck (SP.A) ligt de verantwoordelijkheid niet bij het stadsbestuur maar wel bij de architect die de plannen indient. (BKH)