Inktzwarte avond in kapel kindersanatorium 03 februari 2018

02u59 0 Halle De kapel aan het oud kindersanatorium in Buizingen is vanavond het decor van de voorstelling 'Inktzwart'. Het belooft een duistere avond vol verhalen, muziek en beelden te worden.

De organisatie kwam tot stand door een samenwerking van de Halse bibliotheek en CC 't Vondel. "De kapel was een ideaal decor voor dit thema", aldus Tim Merckx van 't Vondel. "We hebben in dezelfde reeks al eens een romantische avond gebracht, vol literatuur, poëzie en muziek. Maar nu gaan we ook eens de andere kant uit."





Radiopresentatrice Ayco Duyster is van de partij en brengt schrijver Christophe Vekeman mee. Ook dichteres Delphine Lecompte, singer-songwriter Bony King en performer Koen Browaeys zullen een duistere sfeer scheppen in de kapel aan het Kluisbos. Parkeren doe je best in de Nachtegaalstraat en aan Hof ten Blooten. Warem kledij wordt aangeraden. De laatste kaarten zijn verkrijgbaar via www.vondel.be. De voorstelling start om 20 uur. (BKH)