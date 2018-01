Industriegebied wordt groene oase LEMBEEK KRIJGT NATUURPARK VAN 7,6 HECTARE BART KERCKHOVEN

20 januari 2018

02u27 0 Halle Waar groen wel vaker moet wijken voor beton, maakt Lembeek de omgekeerde beweging. In de Halse deelgemeente wordt liefst 7,6 hectare aan industrieterrein heringericht tot natuurpark. Geen bedrijven dus, maar wel wandelpaden, bomen en schapen. En daar is een investering van 1,2 miljoen euro mee gemoeid.

Een deel van de industriezone Lembeek Noord, vlak naast het dorpscentrum, zal er over enkele jaren helemaal anders uitzien. Liefst 7,6 hectare open ruimte wordt er opnieuw ingericht als groene oase. Het idee kreeg twee jaar geleden vorm, toen ontwikkelaar Resolve eigenaar werd van de gronden en gebouwen in het industriegebied. Daar is vandaag nog een verdeelcentrum van Papyrus gevestigd, een complex dat Resolve wil renoveren. "Maar we hebben beslist om die renovatie van het gebouw aan de andere kant te realiseren", zegt Francis Hendrickx, gedelegeerd bestuurder van Resolve. "Dat is mogelijk dankzij een overeenkomst met De Vlaamse Waterweg (het vroegere Waterwegen en Zeekanaal, red.), die daar gronden liggen had." Een soort ruilverkaveling, zeg maar.





Vlaams geld

De gronden waar het natuurpark vorm moet krijgen, werden intussen overgenomen door de Vlaamse overheid. Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) zette 930.000 euro opzij voor de aankoop, het stadsbestuur van Halle draagt 431.000 euro bij. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) zal dan weer 370.000 euro investeren in de aankoop van de oevers van de Kleine Zenne.





De VMM en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zullen nu een volledig plan uitwerken voor het stukje groen. "We willen hier onder meer schapen laten grazen", zegt Kim Ceusters van het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. "Maar ook het bos zal uitgebreid worden. Meteen voorzien we ook wandelpaden en rustplekjes met banken, maar ook een vlonderpad is mogelijk. Alle ideeën moeten verder concreet ingevuld worden."





Water in Kleine Zenne

Ivo Terrens van de VMM hoopt dat er ook opnieuw water kan stromen in de volledige Kleine Zenne. "Die zijarm van de Zenne doorkruist het hele gebied", weet Terrens. "Maar slechts aan één kant staat er nu water in. Als we werken kunnen uitvoeren, kan er opnieuw doorheen de hele beek water stromen, wat natuurlijk een positief effect heeft op het hele natuurgebied."





Het nieuwe natuurpark zal ook aansluiten op het Kasteeldomein en het Malakoffdomein, die andere twee groene oases in het centrum van het dorp. De plannen passen dan ook binnen het grotere project voor de Zennevallei, waarbij langs de oevers van de rivier groen heringericht en uitgebreid wordt. Voor de heraanleg uitgevoerd kan worden, moet Resolve wel nog eerst de verbouwingen van de bedrijfsgebouwen starten. Mogelijk is dat nog voor dit jaar.