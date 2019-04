Indrukwekkende carnavalsstoet lokt tienduizenden toeschouwers CARNAVAL HALLE | FEESTNACHT VERLOOPT ZONDER INCIDENTEN Bart Kerckhoven

01 april 2019

07u21 15 Halle De grote Carnavalsstoet in Halle lokte gisternamiddag tienduizenden toeschouwers naar de stad. Zij zagen een indrukwekkende parade van chars en kostuums door de straten trekken. De eerste carnavalsnacht verliep, ondanks de grote drukte in de binnenstad, rustig. Vandaag wordt er een laatste dag gevierd.

Het grote feest startte zaterdag in Halle in de namiddag met het verwekken van de prinses en het brouwen van de prins. Dat lokte meteen heel wat volk naar de stad. "Ze zijn nu toch aan het werken aan het Historisch Stadhuis," grapte voorzitter Jos Appelmans van organisator Halattraction. "Misschien is het de moment om heel het stadhuis vijf meter achteruit te zetten zodat iedereen op de Grote Markt kan."

Het was meteen de perfecte aanzet voor een eerste feestnacht. Die verliep volgens het stadsbestuur rustig. "In verhouding met de massa volk was er een beperkt aantal incidenten. Het Rode Kruis verzorgde lichtgewonden in de medische post naast de Basiliek. Een aantal carnavalisten werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het ging voornamelijk om alcoholintoxicatie en kleine verwondingen", klonk het. De carnavalisten moesten door de omschakeling naar zomertijd wel een uurtje feest opgeven, maar omdat de sfeer goed zat, liet Halattraction de muziek op de Grote Markt tot 6.30 uur doorspelen.

11.000 papieren vliegertjes

Gisteren was het dan uitkijken naar de grote Carnavalstoet. Het Prinsenpaar reed voorop waardoor de toeschouwers meteen een topgroep te zien kregen. De Mannen van de Met volgden namelijk in het zog van 'hun' prins en prinses met een 'prinsjelijken hof'. Maar je hoeft niet de grootste groep van Halle te zijn om indruk te maken. Zo trokken Den Belleman en zijn gezin met een vliegtuigje door de straten. De familie plooide liefst elfduizend papieren vliegertjes die uitgedeeld werden. Ook de bestuursperikelen bij Halattraction leverden inspiratie aan enkele groepen. Anderen maakten er dan weer een wedstrijd van. Zo reiken De Smosjterpotten dinsdag een echte 'smosjterpot' uit aan de gelukkige die alle elf carnavalsklassiekers raadt die ze gisteren uitbeeldden in de stoet. En dan mocht af en toe ook een Hals thema niet ontbreken. Wemmetgat bouwde zelf een brug aangezien in Halle de Zuidbrug over het kanaal maar niet kan starten. De Hallemettekes scheurden dan weer met dertig per uur door de stad in hun racewagentjes.

Prijsuitreikingen

Het was De Gebeure die met 'De Halse Matata' en hun eigen versie van The Lion King als laatste groep vertrok. De stoet trok uiteindelijk vanaf 17 uur over de Grote Markt. Gisteravond verzamelden de groepen opnieuw in de Sint-Rochuswijk om dan voor de Lichtstoet af te zakken naar het centrum. Vandaag worden vanaf 21.30 uur de prijzen uitgereikt op het Halse carnaval en wordt er op Krottenmaandag voor de laatste keer feest gevierd.

De veiligheidsdiensten zijn uitermate tevreden over het verloop van de stoet: “De stoet kende een vlot en rustig verloop, ondanks de drukte waren er weinig incidenten’”, aldus het stadsbestuur. Twee toeschouwers werden onwel en moesten verzorgd worden. Door de opmerkzaamheid van één onze carnavalsgroepen werd een verloren gelopen kindje heel snel opgemerkt en verenigd met zijn vader. Verder verliep de stoet vlot en rustig.