Inbrekers krijgen 18 en 22 maanden cel WHW

08 november 2018

14u43 0 Halle Twee Roemenen werden veroordeeld tot 18 en 22 maanden cel voor een woninginbraak in de Elbeekstraat in Halle.

De twee kregen de bewuste woning op 14 juni in het vizier. Maar dat ze niet bepaald professioneel waren, mocht al snel blijken. Zo slaagden ze er al niet in om een raam te openen. Uiteindelijk konden ze wel binnendringen via een zijdeur, maar toen bleek dat ze bij hun eerste poging al te veel lawaai gemaakt hadden. Een buurvrouw had hen opgemerkt en de politie gebeld.

Toen de agenten ter plaatse kwamen, vluchtten de twee nog de velden in. Een korte achtervolging later zaten ze echter al in de combi.

Eén van hen bleek in zijn thuisland al meermaals veroordeeld te zijn voor inbraken. “We vonden hier geen werk, en dus wilden we terugkeren naar Roemenië”, klonk het in de rechtbank. “Maar omdat we hiervoor het geld niet hadden, hebben we die inbraak gepleegd.” Maar als het duo gehoopt had met die uitleg aan een celstraf te ontsnappen, dan kwamen ze bedrogen uit.