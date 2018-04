Inbreker 'moest plassen tegen chalet' 17 april 2018

02u43 0 Halle Een man uit Lebbeke heeft een celstraf van achttien maanden gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor een inbraak.

De man brak binnen in een chalet, in de buurt van de wielerpiste in Halle. Hij ging aan de haal met enkele onderdelen van fietsen. Maar vingerafdrukken deden hem al snel de das om.





Toch bleef hij aanvankelijk ontkennen. "Ik ben al zes jaar niet meer in Halle geweest", schreeuwde hij zijn onschuld uit. En toen hij geconfronteerd werd met de vingerafdrukken, liet hij zijn fantasie de vrije loop. "Ik heb daar een klusje moeten doen voor mijn werkgever. Ik herinner me nog dat ik moest plassen en dat aan die chalet gedaan heb." Daar geloofde de rechter natuurlijk niets van. De man werd dan ook over de hele lijn veroordeeld.





(WHW)