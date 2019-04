Inbreker in gestolen auto opgepakt na achtervolging, twee andere verdachten kunnen ontkomen Tom Vierendeels

17 april 2019

14u54 0 Halle De lokale en federale politie hebben dinsdagnacht na een achtervolging een inzittende van een gestolen wagen kunnen arresteren. De achtervolging begon in Buizingen en eindigde op de Brusselse binnenring in Halle. Twee verdachten konden te voet ontkomen.

Een patrouille merkte rond 2 uur een verdacht voertuig op in de Octave de Kerchove d’Exaerdestraat in Buizingen. “Toen de ploeg over wilde gaan tot controle doofde de bestuurder de lichten en sloeg hij op de vlucht”, zegt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei. “Na controle van de nummerplaat bleek de wagen geseind te staan als gestolen. Er kwam versterking van een tweede ploeg en de vluchtende wagen kon worden klemgereden op de N203a, het verlengde van de A8-autosnelweg dat aansluit op de Brusselse binnenring.”

Gestolen in Waterloo

Drie verdachten sloegen te voet op de vlucht. “Er werd een perimeter ingesteld en samen met de helikopter van de federale politie en een speurhond werd op zoek gegaan naar de verdachten”, gaat Adang verder. “Een verdachte kon uiteindelijk worden aangetroffen en hij werd gearresteerd.”

De wagen zelf bleek eind januari dit jaar gestolen te zijn in Waterloo. Aan boord werd inbrekersmateriaal aangetroffen, samen met de buit van een inbraak die ze afgelopen nacht bij een firma pleegden. De gearresteerde verdachte is een illegaal die geen enkel identiteitsdocument of verblijfsvergunning bij zich had. Hij verschijnt woensdag voor de onderzoeksrechter die zal moeten beslissen of de man aangehouden blijft.