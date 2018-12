Inbraak bij Proxy Delhaize mislukt Tom Vierendeels

05 december 2018

20u47 24 Halle Inbrekers zijn woensdagochtend moeten gaan lopen bij een inbraak in de Proxy Delhaize langs de Alsembergsesteenweg in Buizingen. Door het inbraakalarm konden ze geen buit verzamelen. De schade was wel aanzienlijk.

De zaakvoerder van de Proxy Delhaize woont naast de zaak en werd gewekt door het lawaai. “De daders sloegen eerst het raam van de glazen schuifdeur in”, vertelt Jan. “Door dit geluid werd ik gewekt. Vervolgens forceerden ze het rolluik waardoor het alarm rond 4.20 uur begon te loeien. Dat gebeurde allemaal op zo’n korte tijd. Toen ik aan het raam ging kijken, zag ik de twee mannen al naar hun vluchtwagen -ik gok een kleine volkswagen- lopen en wegrijden richting de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw. Ze hebben dus niks gestolen.”

Jan snapt het niet. “Denken ze nu echt dat we hier geld zouden achterlaten?”, vraagt hij zich af. “We zaten wel met een pak schade. Door het sporenonderzoek en de herstellingswerken konden we pas kort voor 11 uur de deuren openen. De schuifdeur zal later nog vervangen moeten worden. Plezant is het zeker niet.”

Politiezone Zennevallei liet dinsdag nog weten dat er in de drie gemeenten van de zone samen in november nog 89 inbraken werden gepleegd. Alleen voor Beersel stond de teller na de eerste vier dagen in december al op acht. De plaag van inbraken blijft dus duidelijk aanhouden.