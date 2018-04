In de ban van blauwe boshyacint HALLERBOS BELEEFT TOPWEEKEND MET VELE INTERNATIONALE BEZOEKERS MICHIEL ELINCKX

23 april 2018

04u36 0 Halle Duizenden toeristen hebben afgelopen weekend het Hallerbos bezocht. Het blauwe bloementapijt stond, door het prachtige weer, op zijn mooist. Toeristen uit de hele wereld vergaapten zich aan de natuurpracht.

Het prachtige weer zorgde voor een stormloop naar het Hallerbos. Tijdens deze tijd van het jaar staan de blauwe boshyacinten in bloei. Het resultaat is een ongezien natuurfenomeen van blauwe bloemtapijten. Fotografen zakken massaal naar het bos af, gezinnen beleven een topdag. De laatste jaren ziet Halle veel internationale gasten naar het Hallerbos gaan. Cheng Kuo-Hisang uit Taiwan bezocht zondagvoormiddag het bos samen met zijn gezin. Hij verblijft in Den Haag, maar wilde absoluut de bloemenpracht zien. "Iedereen vertelde ons over het Hallerbos", zegt Cheng. "We waren toevallig in Den Haag, waardoor het niet zo ver was om het bos eens te bezoeken. En ik moet toegeven: het is prachtig. Dit heb ik nog nooit gezien. De duizenden blauwe bloemen vormen een ongezien spektakel. Voor iemand die uit het verre Taiwan komt, is het echt indrukwekkend. België mag fier zijn op zo'n bos."





Tijdens het weekend waren er niet enkel natuurliefhebbers in het bos te vinden. Ook sportievelingen kwamen zaterdag aan de beurt. Voor de 37ste keer op rij werd de Hyacintenjogging georganiseerd. Maar liefst 1.200 sportievelingen legden afstanden tussen 7 en 21 kilometer af. Het parcours slingerde tussen de bloemtapijten in het bos.





Stewards

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) is tevreden over het afgelopen weekend. Vooral zondag was een erg drukke dag. "Maar exacte cijfers hebben we nog niet", zegt regiobeheerder Patrick Huvenne. "Volgende week zullen we meer weten. Maar we kunnen spreken van een druk en succesvol weekend. De meeste mensen hielden zich aan de richtlijnen van de stewards. Hier en daar moesten we ingrijpen en de mensen wijzen op de gevoeligheid van de boshyacinten. Onze vrijwilligers leverden uitstekend werk."





Internationaal succes

Door het goede weer bloeien de boshyacinten iets sneller dan normaal. Hierdoor zou het blauwe bloementapijt tegen volgend weekend al verdwenen zijn. "We vermoeden dat ze dan eerder grijs zullen worden", aldus Huvenne. "Maar het blijft afwachten. De bussen blijven zeker rijden, de huurfietsen zijn ook volgend weekend beschikbaar." Ook ANB ziet dat het Hallerbos internationaal aanzien krijgt. Steeds meer toeristen komen uit alle hoeken van de wereld. "Zo zag ik dit jaar mensen uit Kazachstan naar het bos komen. Dat is zeer opmerkelijk. Daarnaast komen toeristen uit de VS, China, Japan en India. Tot slot zien we natuurlijk ook veel Vlamingen. Iedereen blijft in de ban van de blauwe boshyacinten."