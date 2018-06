In café Vaantjesboer zijn we al wereldkampioen 12 juni 2018

De Rode Duivels hebben het WK gewonnen! In de clip van The Mighty Moustaches dan toch, die opgenomen werd in café Vaantjesboer.





De Halse groep heeft met 'Golden Cup' een eigen supporterslied gelanceerd, en daar hoorde natuurlijk een clip bij. Samen met cafébaas Bruno Vandierendonck trommelden ze tientallen supporters op om een fictieve wereldtitel te vieren. Dat schouwspel werd ingeblikt door cameraman Raymond De Saegher, en is te zien via YouTube.





Aan het café op de Beestenmarkt zullen alle wedstrijden van de Rode Duivels ook uitgezonden worden op groot scherm. (BKH)