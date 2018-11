IN BEELD: Vrienden van het Lindegroen feesten een weekend lang Bart Kerckhoven

30 november 2018

13u57 0 Halle De Vrienden van het Lindegroen hebben opnieuw een feestweekend georganiseerd. De opbrengst wordt gebruikt om zaal Lindegroen te onderhouden.

Op vrijdag werd voor de derde keer een artisanale markt georganiseerd waar standhouders uit de streek hun creaties en producten konden aanbieden. De vrienden serveerden hapjes en drankjes.

Zaterdagnamiddag betoverden Kristof Limbo en Mikki Moon kinderen met hun goocheltrucs. Als toemaatje brachten ze zelfs een magische slang mee naar het Lindegroen die de kleintjes zonder probleem konden aaien. Na de show werd er verder gegoocheld aan de tafels terwijl iedereen kon genieten van een lekkere pannenkoek.

Later op de avond was het dan tijd voor muziek. De Mighty Moustaches gaven de aftrap en waren de geschikte voorzet voor de Elewijtse coverband Silicon Carne. Aansluitend kreeg radio Raul Soundsystem de mensen zonder moeite aan het dansen tot in de vroege uurtjes.