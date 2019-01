Illegaal vuurwerk en vechtpartijen bezorgen politie handenvol werk Nieuwjaarsnacht verloopt dan wel zonder grote incidenten in Zennevallei maar... Bart Kerckhoven en Tom Vierendeels

01 januari 2019

09u23 3 Halle De nacht van oud naar nieuw is in de Zennevallei zonder grote incidenten verlopen. De politie had wel meer dan de handen vol met het vuurwerk dat illegaal werd afgestoken en enkele vechtpartijen in Halle. Op de dienst Spoedgevallen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria werden een twintigtal mensen verzorgd die gewond of ziek werden in het feestgedruis. Een persoon werd bestuurlijk aangehouden.

In de Zennevallei werd de grootste fuif georganiseerd in cultureel centrum ’t Vondel in Halle. Een duizendtal feestvierders konden er uit de bol gaan op de Nieuwjaarsfuif van de Scouts Sint-Rochus. De fuif is stilaan een vaste waarde geworden op de oudejaarsavondkalender en trok dus ook nu opnieuw heel wat jongeren. De grote massa zakte pas na middernacht af naar ’t Vondel. “Alles verliep rustig tot 3 uur”, vertelt commissaris Christian Steens van de politiezone Zennevallei. “Maar vanaf dan tot 6.30 moesten onze mensen wel een vijftal keer tussenbeide komen voor vechtpartijen. Een persoon werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.” Nadien bleek dat er wel redenen genoeg waren om die persoon bestuurlijk aan te houden.

De politie had rond de overgang van het oude naar het nieuwe jaar vooral de handen vol met het vuurwerk dat overal werd afgestoken. “In totaal hebben we weet van een tiental feiten waarbij vuurwerk zonder vergunning werd afgestoken”, vertelt commissaris Steens. “Bij de noodcentrale werden ze wel overstelpt met oproepen waardoor ze enkel de gevallen die een ernstig gevaar betekenden doorstuurden naar de politiezones.”

Op de dienst Spoedgevallen van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle moesten ze al om 0.15 uur al een eerste persoon verzorgen. In totaal kregen ze een twintigtal patiënten over de vloer terwijl er dat normaal gemiddeld nog geen tien zijn. “Het ging om klassieke verwondingen zoals onder andere breuken na valpartijen, al dan niet door alcoholmisbruik”, klinkt het op de spoeddienst. “Vanaf dinsdagochtend tot de middag ontvingen we een vijftal personen die last hadden van buikpijn, misselijkheid en andere symptomen wat geen uitzondering is tegenover andere jaren. Tot slot bleven de brandwonden gelukkig uit. Een vrouw liep wel verwondingen op aan de neus toen een afsluiting van vuurwerk tegen haar gezicht vloog.” De oudejaarsnacht verliep dus zonder grote incidenten al hadden alle hulpdiensten de handen vol. De politiepatrouilles moesten overigens ook nog drie woninginbraken vaststellen. Twee keer sloegen dieven toe in Beersel en één keer in Sint-Pieters-Leeuw.

LEES OOK: De eerste stroompanne van 2019 is voor Lembeek: meer dan 2 uur geen elektriciteit