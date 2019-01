Ieders Stem Telt vraagt met actie op gemeenteraad aandacht voor sociaal beleid tegen armoede en uitsluiting Bart Kerckhoven

23 januari 2019

13u23 0

Afgevaardigden van verschillende sociale organisaties hebben de gemeenteraadsleden dinsdagavond een zakdoek overhandigd om hen er aan te herinneren dat er ook een beleid voor mensen in armoede nodig is in Halle. Onder de naam ‘Ieders Stemt Telt’ trokken cliënten en personeel van Riso Vlaams-Brabant, vzw Open Armen, CAW Halle-Vilvoorde, Begeleid Wonen Pajottenland en Groep Intro naar het stadhuis waar de raad plaats vond. De sociale partners hebben een hele reeks aanbevelingen uitgeschreven. “Mensen krijgen het steeds moeilijker om rond te komen”, klinkt het bij Ieders Stem Telt. “Alleen al in Halle krijgen vierhonderd gezinnen maandelijks een voedselpakket om te overleven. Heel wat organisaties zetten zich in tegen armoede en uitsluiting maar toch moeten we hier voor aandacht blijven hebben.” De zakdoek kunnen de politici gebruiken om een knoop in te leggen zodat ze de komende jaren herinnerd worden aan het sociale beleid dat nodig. Aan het einde van de vorige legislatuur kreeg het schepencollege van Halle ook al een kabouter waarmee Ieder Stem Telt doen duidelijk kwam maken dat het niet de kabouters zullen zijn die armoede en sociale uitsluiting zullen oplossen. De kabouter dook tijdens de actie van Ieders Stem Telt ook opnieuw op.