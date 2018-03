Hyacintenvrijwilligers gezocht 06 maart 2018

Het Agentschap voor Natuur en Bos is nog op zoek naar vrijwilligers die tijdens de bloei van de wilde hyacinten in het Hallerbos willen meehelpen om alle bezoekers er wegwijs te maken. De vrijwilligers kunnen mensen ontvangen maar kunnen ook ingeschakeld worden als stewards op de parkings aan de rand van het bos. Ze zullen ingezet worden tijdens de weekends van 14 april tot en met 6 mei, afhankelijk van de bloeiperiode. Wie geïnteresseerd is, kan het regiokantoor Groenendaal contacteren via groenendaal.anb@vlaanderen.be en telefonisch tijdens de kantooruren op 02/658.24.60. Deze week wordt er al een eerste informatievergadering georganiseerd voor vrijwilligers.





(BKH)