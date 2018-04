Hyacintenjogging 05 april 2018

De masters en recreanten van Koninklijke Atletiekclub Olympic Essebeek Halle organiseren op zaterdag 21 april de 37ste editie van de Hyacintenjogging in het Hallerbos. De jeugdreeksen starten om 14 uur in het Warandepark. Wie deelneemt aan de reeksen van 14 en 21 kilometer, start om 14.30 uur. Wie deelneemt aan de reeks van 7,5 kilometer, moet de loopschoenen om 15 uur gestrikt hebben. Iedere deelnemer krijgt een pakket, de winnaars krijgen een beker en een prijs. Inschrijven kost 7 euro, waarvan 1 euro naar Kom op tegen Kanker gaat. Kinderen betalen slechts 1 euro. Vooraf registreren is wel noodzakelijk en kan via www.oeh.be. (BKH)