HYACINTENFESTIVAL: Bloeiende boshyacinten toveren Hallerbos stilaan om tot sprookjesbos (FOTO’S) Bart Kerckhoven

10 april 2019

16u06 8

Op de grote paarsblauwe bloemenzee is het nog even wachten maar stilaan ruimen de witte bosanemonen plaats voor de boshyacinten in het Hallerbos. Die bloemen toveren de komende weken het bos om tot een echt sprookjesbos. Wie in alle rust van de hyacinten wil genieten zakt best nu al eens af naar het bos. Een wandeling loont al zeker de moeite. We trokken zelf woensdagochtend naar het Hallerbos en op de parkings aan de rand van het bos was meer dan plaats genoeg. In het bos zelf zagen we amper wandelaars. Verloren lopen kan niet want het Agentschap Natuur en Bos liet paarse paaltjes in de grond kloppen langs de wandelroutes. Wie die paaltjes volgt wordt naar de mooiste plekjes gevoerd. Dit weekend rijdt al voor het eerst de pendelbus tussen 9 uur en 20 uur vanaf het station van Halle naar het bos en dat om het half uur. Aan het station worden ook fietsen verhuurd waarmee je naar het bos kan rijden. Meer informatie op www.hyacintenfestival.be.