Hyacintenbus rijdt dit weekend voor het eerst uit 10 april 2018

De gratis pendelbus die je vanuit het stadscentrum naar het Hallerbos brengt tijdens de bloeiperiode van de blauwe boshyacinten, rijdt komend weekend voor het eerst uit. Opstappen doe je aan het station, de hoek van de Arkenvest en de Basiliekstraat, of aan het einde van de Welkomstlaan. Op zaterdag en zondag rijdt de eerste bus telkens om 9 uur uit aan het station. De laatste bus rijdt om 19.30 uur. In omgekeerde richting vertrekt de laatste bus om 19.45 uur aan het bos. De pendelbus, die om het halfuur uitrijdt, zal ook ingeschakeld worden in de weekends van 21 en 28 april, en op 1 mei. (BKH)