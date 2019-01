Hulpdiensten rukken weer uit voor mysterieuze gasgeur in Zennevallei Tom Vierendeels en Bart Kerckhoven

31 januari 2019

13u09 0 Halle De brandweerzone Vlaams-Brabant West kreeg woensdagavond verschillende oproepen van inwoners uit Halle en Beersel over een gasgeur. Vorige week werden nog tweeduizend leerlingen geëvacueerd nadat er in Sint-Genesius-Rode en Alsemberg ook al een gasgeur opgemerkt werd. Ook dit keer bleek het loos alarm.

Woensdagavond na 19 uur roken onder andere bewoners in de Nieuwstraat en de Basiliekstraat in Halle de gasgeur. Ook op de Zuster Bernardastraat, de Bergensesteenweg en het Oudstrijdersplein belden bewoners de hulpdiensten. De brandweer nam geen risico en sloot zelfs even de toegang via de Ninoofsesteenweg richting centrum af. Na metingen bleek alles veilig te zijn. In de Beerselse deelgemeente Dworp werd er dan weer gas geroken in de Dworpsestraat. In totaal liepen acht telefoontjes binnen.

De mysterieuze gasgeur dook vorige week voor het eerst op in de Zennevallei. Toen moest de site van het Onze-Lieve-Vrouw-Instituut in Sint-Genesius-Rode en de campus van het Sint-Victorinstituut in Alsemberg geëvacueerd worden nadat de geur werd waargenomen. Een oorzaak is er nog niet gevonden.

