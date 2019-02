Hulpdiensten rukken massaal uit voor drenkeling aan Lembeekse sluis Tom Vierendeels

15 februari 2019

12u03 8 Halle De brandweerzones van Vlaams-Brabant West, Waals-Brabant en de Brusselse brandweer rukten vrijdagochtend massaal uit naar het kanaal in Lembeek. Daar werd een vrouw uit het water gered en vervolgens met spoed naar het UZ Brussel overgebracht.

Het was een voorbijganger die aan de Heldenstraat, ter hoogte van de Lembeekse sluis, een drenkeling opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. De brandweer kwam massaal ter plaatse met onder meer duikers en kon het slachtoffer uit het water redden. Een ziekenwagen bracht de vrouw na reanimatie onder begeleiding van een MUG-team over naar het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. Het is niet duidelijk hoe de toestand daar verder evolueerde.

De lokale politiezone Zennevallei startte een onderzoek naar de omstandigheden, maar gaat voorlopig uit van een wanhoopsdaad.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.