Huis van het Kind krijgt vanaf volgend jaar Vlaamse subsidies Bart Kerckhoven

04 december 2018

07u22 0 Halle Het Huis van het Kind in Halle kan vanaf volgend jaar rekenen op Vlaamse subsidies. Het is sinds 2014 erkend.

Het Huis van het Kind is de informatie- en ontmoetingsplaats voor gezinnen met baby’s, peuters, kleuters, kinderen en jongeren in Halle. Heel wat organisaties bundelen er de krachten en hun diensten op het vlak van gezondheid, opvoeding en ontmoeten. Meer dan twintig organisaties werken mee aan het Huis van het Kind. Op de Sociale Campus langs de Kanaalbrugstraat is er een fysiek Huis van het Kind sinds 2015. Dat jaar werd er ook mee gewerkt aan Centraal Aanmeldingsregister (CAR) voor het basisonderwijs waardoor ouders niet meer moeten kamperen aan de schoolpoorten om hun kinderen tijdig te kunnen inschrijven. Sinds 2016 is er een digitaal loket kinderopvang waar via één registratie ouders meteen ingeschreven zijn in alle voorzieningen waar ze interesse voor hebben. De kinderopvang Goudvinkje, goed voor achttien plaatsen, kon dan weer gerealiseerd worden dankzij een samenwerking tussen de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei, Landelijke kinderopvang en het OCMW Halle. Halle krijgt nu voor de werking van volgend jaar zo’n 15.500 euro subsidie. Dat bedrag zal het Huis van het Kind gebruiken voor de verdere uitbouw van het samenwerkingsverband.