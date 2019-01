Huis op Dokter Spitaelslaan onbewoonbaar na zware brand Bart Kerckhoven

21 januari 2019

Een huis op de Dokter Spitaelslaan in Lembeek is onbewoonbaar na een brand die er maandag woedde. Omstreeks 15.40 uur werd er rook opgemerkt die opsteeg vanonder het dak van de woning, die deel uitmaakt van een verbouwd hoevecomplex.

De bewoonster was niet thuis toen ze gealarmeerd werd maar arriveerde samen met de eerste brandweerploegen. De brandweermannen van de zone Vlaams-Brabant West hadden verschillende uren nodig om de brand volledig te blussen. “We konden ook rekenen op de hulp van de collega’s uit Braine”, zegt brandweerofficier Hans Van Schepdael. “Onder andere in de valse plafonds moesten gaten gemaakt worden omdat ook daar het vuur zich al verspreidde.” Omdat de brandweermannen voortdurend met perslucht moesten blussen werd ook de persluchtcontainer geïnstalleerd.

In de woning is de schade groot. De living is uitgebrand maar ook de rest van het gebouw liep heel wat rook- en roetschade op. De oorzaak is accidenteel. Tijdens de bluswerken was de Dokter Spitaelslaan afgesloten voor het verkeer.