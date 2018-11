Houten schuurtje achter woning gaat in vlammen op Tom Vierendeels

17 november 2018

23u04 0 Halle In de Grensstraat in Halle is een houten schuurtje achter een woning in vlammen opgegaan. De bewoner was er aan het werk aan een wagen. Hij raakte bevangen door de rook en kreeg verzorging in de ziekenwagen.

De bewoner was zaterdagavond aan het werk aan een BMW 1 Reeks, waarbij onder meer het motorblok uit de wagen was gehaald. Om zichzelf te verwarmen stond er in het schuurtje, dat enerzijds bestaat uit een garage en anderzijds uit een atelier, een petroleumkacheltje. Mogelijk ontstond de brand aan dit toestel.

De brandweerzone Vlaams-Brabant West rukte met verschillende ploegen uit en had de vlammen snel onder controle. Omdat het houten gebouw ver genoeg van de woningen staat, raakten die niet beschadigd. De brandweer diende wel een overslag naar de garage van de buren te vermijden. Even werd gevreesd voor twee aanwezige honden en een fret, maar die bleken veilig in huis te zitten. De bewoner zelf zou te veel rook ingeademd hebben en kreeg zuurstof toegediend in de ziekenwagen. Het is niet duidelijk of hij uiteindelijk voor verdere controle afgevoerd werd naar het ziekenhuis.

De straat zelf bleef tijdens de interventie een tijdje afgesloten voor alle verkeer.