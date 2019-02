Hooligans Standard voeren raid uit op fanclub Anderlecht en vallen toegesnelde ambulanciers aan Redactie

09 februari 2019

16u04 196 Halle Hooligans van Standard Luik hebben deze voormiddag in Halle aanhangers van RSC Anderlecht aangevallen tijdens een eetfestijn van een supportersclub. Twee ambulanciers die toevallig met hun ziekenwagen passeerden en hulp boden, werden ook aangevallen. De brandweerzone Vlaams-Brabant West veroordeelt het geweld.

Een supportersclub van de Brusselse voetbalclub hield zaterdagmiddag haar traditioneel eetfestijn in de feestzaal achter de Don Boscokerk in Halle. Daar zakten ook tal van Standard-hooligans naar af om een confrontatie aan te gaan. “Onze ziekenwagen was op de terugweg richting de kazerne na een interventie”, valt bij de brandweerzone te horen. “De twee ambulanciers zagen in de verte al dat er een vechtpartij aan de gang was op de steenweg. Toen ze aan de locatie zelf kwamen, zagen ze iemand op het voetpad liggen, waardoor ze rechtsomkeer maakten zodat de toegangsdeur aan de zijkant zich aan de juiste kant bevond. Omdat onze mensen wisten dat er zich een schermutseling had voorgedaan, haalden ze het gewonde slachtoffer onmiddellijk naar binnen. De collega had intussen al plaatsgenomen achter het stuur, maar toen doken er plots een 25-tal gemaskerde mannen op die de ziekenwagen aanvielen. Daarbij werd onder meer een deuk geslagen in het koetswerk van ons voertuig. De ambulanciers gingen er onmiddellijk vandoor en brachten de patiënt over naar het ziekenhuis.”

De club veroordeelt de aanval waarvan een deel van onze fans vandaag slachtoffer zijn geweest. We wensen veel sterkte aan de slachtoffers en onderzoeken welke juridische stappen we zullen ondernemen. #RSCA #COYM RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Een politieploeg die toevallig in de buurt was, zag de schermutseling ook gebeuren en begaf zich onmiddellijk ter plaatse, waar de groep uit elkaar stoof. De politiemensen riepen de hulp in van andere ploegen en gingen op zoek naar mogelijke betrokkenen in de omliggende straten. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties verricht zijn. “We veroordelen dit soort van geweld uiteraard”, valt bij de brandweer te horen. “Slagen en verwondingen zijn sowieso al een misdrijf, maar tegenover hulpverleners is dit een verzwarende omstandigheid. De twee betrokken personeelsleden zijn danig onder de indruk en krijgen de nodige bijstand van het Firefighter Stress Team (FIST) dat brandweerlieden bijstaat na traumatische gebeurtenissen. Ook onze officieren en zonecommandant majoor Bert Heylen kwamen naar de Halse brandweerpost om een gesprek met de twee betrokken personeelsleden te hebben.”