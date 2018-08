Hondzocht heeft speeltuin 06 augustus 2018

De kinderen van het Lembeekse gehucht Hondzocht kunnen voortaan ravotten in hun eigen speeltuin. De stad legde een speeltuin aan langs de voetweg tussen de Edingensesteenweg en de Borreweidestraat. Er werd 40.000 euro geïnvesteerd in toestellen waar zowel jonge als wat oudere kinderen zich op kunnen amuseren. Het stadsbestuur gaf ook hier de kinderen inspraak en uiteindelijk gaven 37 kinderen hun suggesties door. De speeltuin in Hondzocht is de vierendertigste op Hals grondgebied. Er werd al achttien jaar lang gevraagd om een speelpleintje in het gehucht maar vooral de locatie vinden bleek niet eenvoudig. (BKH)