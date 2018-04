Hondenloopweide opnieuw open 09 april 2018

De hondenloopweide aan Kruisveld is opnieuw open voor viervoeters en hun baasjes. De voorbije maanden was de weide gesloten, omdat de hondenloopweide zo populair was geworden dat het gras helemaal verdwenen was. Tijdens de sluiting werd een pad in dolomiet en een afwateringssysteem aangelegd. Intussen is het gras opnieuw gegroeid. Eind 2016 werd de weide geopend. De organisatie Dierenplezier Zennevallei staat in voor het beheer van de weide. Sinds kort kunnen de honden en hun baasjes ook terecht op een weide langs de Vandenpeereboomstraat naast het park van Buizingen. Beide weides zijn toegankelijk van 8 uur tot 21 uur.





(BKH)