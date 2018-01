Hofmaarschalken in spe leggen hun proeven af 02u29 0 Foto Mozkito

De Orde van de Hofmaarschalken en Hofdames heeft onlangs een interne proefaflegging georganiseerd om het koppel van het voorbije carnavalsjaar te kunnen opnemen. Dit jaar stonden die proeven in het teken van Alice in Wonderland. Hofmaarschalkenpaar Patrick I en Marleen I worden officieel opgenomen in de orde tijdens het Oenstellingsgala op 3 februari, op de campus van Don Bosco.





(BKH)