Hittegolf? Dan is een spelletje waterpong wel op z'n plaats! 28 juli 2018

De jaarlijkse Meespeeldag van speelplein Joepie was er deze keer eentje die vooral in de schaduw beleefd werd, al was de pret er niet minder om.





Tijdens de Meespeeldag kunnen ouders zelf even het speelplein ontdekken waar hun zonen en dochters hele dagen ravotten. Voor sommigen was het zelfs de eerste kennismaking met Joepie. De monitoren pakten uit met speciale activiteiten, zoals potloodkruisboogschieten of een spelletje waterpong. (BKH)