Hinder door opbouw Festivhalle 01 september 2018

De opbouw van de festivaltent van Festivhalle aan de Leide begint op dinsdag 4 september en dat heeft gevolgen voor de verkeerssituatie in het centrum van de stad.

Vanaf 6 uur die ochtend begint de opbouw. De tent blijft staan tot maandag. Tijdens die periode is de parking dan ook helemaal verkeersvrij. Er zal een parkeerverbod van kracht zijn vanaf dinsdagochtend 5 uur. Op dinsdagvoormiddag kan er op de Leide lichte hinder zijn. Op woensdagmiddag 5 september, vanaf 14 uur, wordt de Leide volledig afgesloten voor het doorgaand verkeer tot en met zondag. Er zal wel een voetgangersdoorgang voorzien worden tussen het terrein en het jeugdcentrum en dit tot en met zaterdagochtend. Vanaf dan zal ook de voetgangersdoorgang afgesloten zijn. Er is een omleiding voorzien via het Vondel, de Dijkstraat en het Possozplein. Op zondag 9 september wordt het festivalterrein afgebroken zodat het verkeer op de Leide tegen 's avonds opnieuw vlot kan doorrijden.





(BKH)