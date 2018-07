Hildebrandt Consort krijgt Gouden Label 04 juli 2018

Het Hildebrandt Consort heeft van de organisatie Klassiek Centraal het prestigieuze Gouden Label gekregen. Die onderscheidingen worden elk jaar in de wereld van klassieke muziek uitgereikt. De muzikanten kregen de prijs voor hun toevoeging aan het Bach-repertoire van de 'Grosse Messe (1739) für Bach und Luther'. De Halse organist en artistiek leider Wouter Dekoninck ging aan de slag met de orgelpartituur om een nieuwe versie te presenteren.





"Ik heb hier zes jaar aan gewerkt en naartoe geleefd", aldus Dekoninck na de uitreiking. "Het schrijfwerk op zich is al een hele opgave, maar de financiering vinden om tweeëndertig professionele muzikanten op het podium te zetten is ook niet makkelijk. We zijn er dankzij sponsoring in het kader van het vijfhonderdjarig jubileum van Luther uiteindelijk toch in geslaagd om dit zonder subsidies op te zetten." (BKH)