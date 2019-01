Henriette (84) ziet na zestig jaar haar meisjes Gidsen terug Bart Kerckhoven

16 januari 2019

16u55 0

Oud-groepsleidster Henriette Teurlings (84) van de meisjes Gidsen van Halle beleefde woensdagnamiddag een gezellig onderonsje met de meisjes van toen die ze in de jaren vijftig onder haar hoede had. Bijna dertig vrouwen zakten af naar de reünie van Henriette in de cafetaria van woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle. Haar oproep enkele weken geleden leverde resultaat op en Henriette werd zelfs gecontacteerd door mensen die intussen in Wallonië en zelfs aan de Belgische Kust woonden. “Ik ben blij dat er zoveel kwamen opdagen”, vertelde een gelukkige Henriette. “Sommigen zou ik echt niet meer herkend hebben. Het is leuk dat ze die moeite namen om nog eens samen te komen.” De meisjes van toen herbeleefden trouwens ook hun jeugd dankzij de foto’s die Henriette meenam.