Hele nacht moeten werken, oproepingsbrief niet begrepen... Parket is onverbiddelijk: Afwezige bijzitters krijgen zware rekening gepresenteerd WHW

13 maart 2019

18u59 0 Halle Een tiental afwezige bijzitters riskeert boetes van 600 euro. Ze waren opgeroepen om bij de lokale verkiezingen van 14 oktober als bijzitter te zetelen in een stembureau, maar kwamen niet of te laat opdagen.

Zoals bij elke verkiezing waren honderden mensen opgeroepen om hun burgerplicht als bijzitter te vervullen. Een heel deel onder hen had hier weinig zin in. De cijfers zeggen alles: in totaal kwamen in het arrondissement Halle-Vilvoorde op 14 oktober meer dan 420 voorzitters en bijzitters niet opdagen in één van de stembureaus . Het gevolg? Het parket zag zich genoodzaakt naar al die mensen een minnelijke schikking van 250 euro te sturen. 370 van hen betaalden deze zonder morren. De negentig anderen kregen een dagvaarding in de bus. Ze mogen zich de komende weken naar het Brusselse justitiepaleis begeven om zich voor de correctionele rechtbank te komen verantwoorden. Vandaag was de eerste themazitting.

Zwaardere boetes

Een tiental van hen kwam woensdag al aan de beurt en hoorde het parket geldboetes van 600 euro vorderen. Drie van hen probeerden aan te voeren dat ze wel waren opgedaagd en enkel te laat waren gekomen. Het parket was echter onverbiddelijk. “Laatkomen is een gekende truc om aan de plicht als bijzitter te ontsnappen”, zei de substitute. “De mensen die wel op tijd zijn, worden daarmee gestraft, want zij hebben dan niet meer de kans om vrijgesteld te worden.”

Excuses

Eén vrouw had de nacht voor de verkiezingen van 18.00 uur ‘s avonds tot 05.00 uur ‘s ochtends moeten werken om een zieke collega te vervangen maar kon daarvan geen attest van haar werkgever voorleggen. Een andere vrouw zwaaide dan weer met een medisch attest. Op de vraag waarom ze de voorzitter van het stembureau niet telefonisch had verwittigd, en waarom ze niet gereageerd had op het voorstel tot minnelijke schikking, kon ze evenwel niet antwoorden. Een laatste man, die gebrekkig Nederlands sprak, verklaarde dan weer dat hij de oproepingsbrief niet begrepen had.