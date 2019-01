Heilig-Hart&College vrijgesproken in pestzaak WHW/TVP

08 januari 2019

19u09 7 Halle Het Heilig Hartcollege in Halle is door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgesproken nadat de ouders van een gepest meisje klacht hadden ingediend. De ouders eisten een schadevergoeding van 3.000 euro, omdat de school niet voldoende zou opgetreden hebben tegen de pesters. Ze eisten ook dat de school zou worden veroordeeld voor belaging.

“De school heeft veel inspanningen gedaan om de pestproblematiek op te lossen”, zei de rechter. “Er was wel onenigheid met de ouders over de manier waarop, maar van belaging is geen sprake. Als er al fouten zijn gemaakt door de school, moet dit door de burgerlijke rechtbank beoordeeld worden.”

De pesterijen zouden begonnen zijn toen het meisje, Y. V., in het vijfde leerjaar zat in het Heilig Hartcollege. Zo zouden gesprekken tussen medeleerlingen stilgevallen zijn toen zij erbij kwam en zou het meisje geïntimideerd zijn toen zij een taak afmaakte en haar klasgenoten niet. Het meisje veranderde van richting, maar ook daar stopte het pesten naar verluidt niet. Ze bleef uiteindelijk op doktersvoorschrift thuis en werkte enkel haar stage af. Intussen veranderde de tiener van school.

Volgens de ouders werd de directie van het Heilig Hartcollege van in het begin ingelicht over de pesterijen, maar heeft ze die klachten nooit ernstig genomen. Het meisje zou enkel op weerbaarheidscursus gestuurd zijn terwijl de pestende leerlingen niet of nauwelijks werden aangepakt. Ook is er sprake van een interne mail waarin personeelsleden van de school de situatie omschreven als “de soap Y. wordt de horror Y.” Ook het argument dat deze mail een onderdeel van de belaging zou zijn werd door de rechtbank van tafel geveegd. “De bewuste mail kwam van een lerares, niet van een directielid. Dit kan dus niet toegeschreven worden aan de school”, oordeelde de rechter.

De ouders van het meisje willen zich niet neerleggen bij de beslissing. “We betreuren de uitspraak ten zeerste”, vertelt mama Laure. “Zeker omdat we het gevoel hebben geen eerlijk proces te hebben gekregen. Eerst was er al het uitstel van de zaak door de mogelijke partijdigheid. Nu heeft het er alle schijn van dat de rechter het dossier niet degelijk heeft doorgenomen. Zo waren er tal van goede argumenten, onder meer naar het CLB toe. Daarnaast zaten er ook verschillende getuigenissen in het dossier, die de rechter dus blijkbaar ook gewoon naast zich heeft neergelegd. En hoe komt het dat een school niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor de daden van het personeel? Het schoolbestuur is toch verantwoordelijk voor de leerkrachten? Door al deze zaken begrijpen we de beslissing totaal niet. We gaan dus zeker bekijken welke stappen we verder nog kunnen ondernemen.”